Heddesheim – 34. Silvesterlauf – Die letzten Meter des Jahres in Rhein-Neckar

Heddesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der traditionsreiche Silvesterlauf Heddesheim im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar beschließt auch 2025 das Sportjahr zwischen Rhein und Neckar auf einer ganz besonderen Meile. Bewährter attraktiver Kurs – eine Mischung aus Straßen und Landschaftslauf– mit stimmungsvollen Zuschauerpoints.

Neu: Online-Trainingspläne/Vorbereitungslauf am Sonntag 23.11.25 mit den Coachs von ACE Endurance Coaching Die abwechslungsreichen Strecken im Naherholungsgebiet des Heddesheimer Badesees werden auch dieses Jahr bestens präpariert sein für den Jahresabschluss der Ausdauersportler in Rhein-Neckar. Erneut werden auf den einzelnen Strecken Teilnehmerhöchstzahlen erwartet.

Der zuschauerfreundliche Kurs mit Moderation und Musik bei warmen Getränken lässt auch beim „Anhang“ keine Langeweile aufkommen und pusht gleichzeitig die Athleten auf den letzten Metern des Jahres.

Gespannt darf man auch dieses Jahr wieder sein, wer sich wieder ganz vorne in die Startaufstellung einreicht. In der Vergangenheit zeigten sich neben der Spitze der regionalen Laufszene auch immer wieder nationale Toptriathleten an der Startlinie.

Vorjahressiegerin am Start

Am Start ist auch wieder die Siegerin aus dem Jahr 2024 – Alicia Koßmann – AERA sports team/ SG Leutershausen. Mit einem Sieg in Heddesheim kann die Bergsträßlerin auch noch Platz 2 beim Bergstraßen-Cup erreichen – einer Laufcupserie an der badischen Bergstraße. Auch weitere Läuferinnen könnten noch das Podium erreichen u.a Luzia Teinert /Weinheim – die aktuelle fünfte Frau im Cup.

Favoriten bei den Männern ?

Einen neuen Sieger im Gesamtcup kann es dagegen im Männerrennen geben. Der aktuell führenden Philipp Weng TSG Heidelberg – auch schon Sieger beim Silvesterlauf – hat dabei die besten Chancen. Aber auch Marco Odenwälder, Hemsbach oder Jonas Uster / TV Schriesheim können noch gewinnen.

Neuer Teilnehmerrekord– 1500 Teilnehmer werden erwartet

Wir vermelden auch in der Breite einen neuen Teilnehmerrekord , so Markus Kunkel – Organisationsleiter des Silvesterlauf – empfehlen daher eine baldige Anmeldung. Die Onlineanmeldung wird bis 30.12.25 18.00 Uhr offen sein – Ob auf welchen Strecken noch Nachmeldungen VOR ORT bis einer Stunde vor dem jeweiligen Start möglich sind – wird auf der www.heddesheimer-sl.de am Dienstag ab ca. 19.30 Uhr bekanntgegeben.

Viel Action auch für die Zuschauer

Wie in den vergangenen Jahren ist der Kurs um den Badesee Heddesheim auch wieder sehr zuschauerfreundlich, bei warmen Getränken dürfen sich die Fans wieder auf einen spektakulär schnellen Lauf im Nordbadischen freuen über die Heddesheimer Meile 7,7. Nach knapp 30 Minuten wird der Erste gegen 12.00 Uhr an der Nordbadenhalle erwartet. Im Rahmenprogramm starten weitere Läufe, u.a. der Minimarathon, Bambini und Schülerlauf

A Propos Meile … Diese ist im nordbadischen Heddesheim 7,7 Kilometer lang und wird nur hier gelaufen im Herz der Metropolregion Rhein-Neckar.

Minimeile (4,4 Kilometer) mit eigener Walkingwertung

Die Minimeile für die eher jüngeren Teilnehmer oder die, die es nicht mehr so lange mögen oder in einer eigenen Walkingwertung antreten. Auch die klassische Meile darf gewalkt werden mit eigener Wertung.

Bambini und Schülerlauf

Auch der Laufnachwuchs findet natürlich Berücksichtigung im Programm.

Bambini- und Schülerlauf sind wieder im Programm. Gewinner sind wieder alle Kinder, die mitmachen.

Bergstraßen-Cup – Finale

Auch 2025 ist der Silvesterlauf Heddesheim das Finale des Bergstraßen-Cups – einer Laufserie mit den beliebtesten Läufen an der badischen Bergstraße.

Die Coachs von ACE Endurance Coaching um den Triathlonprofi Jakob Breinlinger bringen Euch in Form u.a. mit Trainingsplänen an dieser Stelle in Kürze. Tipp: Unser gemeinsamer Vorbereitungslauf am Sonntag 23.11.25 ab Café Theurer in Heddesheim, Odenwaldstr. 12 a, Treffpunkt 10.00 Uhr, Start 10.15 Uhr in verschiedenen Leistungsgruppen.

Vorbereitungslauf – Streckencheck am 23.11.25

Programm – Zeitplan am Mittwoch, den 31. Dezember 2025

Start/Ziel/Veranstaltungszentrum Nordbadenhalle Heddesheim

 08.00 Uhr Start der Startunterlagenausgabe, Nachmeldungen

 10.00 Uhr Start des Bambinilaufs (0,7 KM)

 10.10 Uhr Start des Schülerlaufs (1,4 KM)

 10.25 Uhr Siegerehrung Bambini- und Schülerlauf

(Start-Zielbereich Außenbereich Nähe Ziellinie)

 10.35 Uhr Start der Heddesheimer Minimeile (4,4 KM)

 11.33 Uhr Start der Heddesheimer Meile (7,7 KM)

 anschließend „After Race Party“, Jahresausklang

 13.00 Uhr Siegerehrung Heddesheimer Meile und Heddesheimer

Minimeile/Nordbadenhalle

Weitere Informationen und Online-Anmeldung unter

www.heddesheimer-sl.de

