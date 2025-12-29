Frankenthal – Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 28.12.2025 kam es gegen 15:44 Uhr in der Wohnung eines 70-Jährigen in Frankenthal (Pfalz) zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem und einem 47-jährigen Mitbewohner. Im Verlauf der Streitigkeiten griff der 70-jährige Tatverdächtige den anderen Mann mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn dabei schwer.

Der 47-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von Polizeikräften angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde heute (29.12.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 70-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dem Motiv sowie den genauen Umständen der Tat, aufgenommen.

Quelle:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 14:58