  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Drogentest
29.12.2025, 15:03 Uhr

Edenkoben – Bekifft mit Fahrzeug unterwegs

DrogentestEdenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis SÜW wurde gestern Morgen (28.12.2025, 12 Uhr) in der Luitpoldstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Motorische Tests ergaben, dass der Mann unter Cannabiseinfluss stand, was er letztendlich auch der Streife gegenüber offenbarte. Er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweis der Polizei: Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen am Straßenverkehr teilnehmen, stellen eine besondere Gefährdung der Sicherheit auf den Straßen dar. Nicht nur Alkohol, auch Drogen verringern die Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit der Fahrer signifikant. Bereits bei der ersten Fahrt unter Einfluss von Drogen drohen 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Kommt es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, handelt es sich um eine Straftat, wo eine Geld- oder Freiheitsstrafe folgen kann. Auch der Führerscheinentzug ist eine mögliche Konsequenz.

Quelle:
Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 15:03

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Leimen – Vermisstensuche nach 12-Jähriger – Seit 12. Dezember verschwunden – Öffentlichkeitsfahndung

    • Leimen – Vermisstensuche nach 12-Jähriger – Seit 12. Dezember verschwunden – Öffentlichkeitsfahndung
      Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit dem 12. Dezember 2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus Leimen vermisst. Das Mädchen ist derzeit in einer nahegelegenen Jugendeinrichtung untergebracht und verließ diese am 12. Dezember 2025 gegen 22:00 Uhr. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Ein ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Streckensperrung Linie 3 zwischen Luzenberg und Sandhofen aufgehoben

    • Mannheim – Streckensperrung Linie 3 zwischen Luzenberg und Sandhofen aufgehoben
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Linie 3 verkehrt ab sofort wieder regulär. Nach einem Wohnhausbrand war die Strecke der Stadtbahnlinie 3 zwischen den Haltestellen Luzenberg und Sandhofen in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Strecke konnte am heutigen Tage nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde der Stadt Mannheim wieder freigegeben werden. Zuvor musste ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Hallenbad Waldhof-Ost wegen technischer Störung geschlossen

    • Mannheim – Hallenbad Waldhof-Ost wegen technischer Störung geschlossen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Hallenbad Waldhof-Ost ist ab sofort wegen einer technischen Störung bis mindestens Sonntag, 4. Januar 2026, geschlossen. Der Fachbereich Sport und Freizeit arbeitet mit Hochdruck daran, die notwendigen Reparaturen abzuschließen und wird unmittelbar nach Behebung der Störung unter https://mannheim.baeder-suite.de über die Wiedereröffnung informieren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheimer Adler: Uba geht, Bicker kommt

    • Mannheimer Adler: Uba geht, Bicker kommt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim können einen Ab- und einen Zugang im selben Atemzug verkünden. Demnach schließt sich Kevin Bicker von den Löwen Frankfurt den Adlern an, während Eric Uba in die Mainmetropole wechselt. Uba schloss sich vor der vergangenen Saison den Adlern an. Bei seiner ersten Profistation stand der 25 Jahre ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Schlägerei im Quadrat F 1 – Zeugen gesucht

    • Mannheim – Schlägerei im Quadrat F 1 – Zeugen gesucht
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es im Quadrat F 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 21-Jähriger leicht verletzt wurde. Nachdem es zunächst zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigen und einer sechsköpfigen Personengruppe gekommen war, schlugen zwei Männer aus dieser Gruppe mit Fäusten auf den ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

    • Frankenthal – Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft
      Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 28.12.2025 kam es gegen 15:44 Uhr in der Wohnung eines 70-Jährigen in Frankenthal (Pfalz) zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem und einem 47-jährigen Mitbewohner. Im Verlauf der Streitigkeiten griff der 70-jährige Tatverdächtige den anderen Mann mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn dabei schwer. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der ... Mehr lesen»

      • Edingen-Neckarhausen – Vermisste 14-Jährige wieder bei Eltern

    • Edingen-Neckarhausen – Vermisste 14-Jährige wieder bei Eltern
      Edingen-Neckarhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte selbstständig und wohlbehalten an die gemeinsame Wohnandresse der Eltern zurück. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es wird gebeten das Lichtbild der Vermissten aus den Medien zu entfernen. Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Hirschberg-Leutershausen – Teure Uhren bei Einbruch gestohlen – Zeugenaufruf

    • Hirschberg-Leutershausen – Teure Uhren bei Einbruch gestohlen – Zeugenaufruf
      Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zwischen Montag, dem 22. Dezember und Mittwoch, dem 24. Dezember brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Goethestraße ein. Es wurden unter anderem zwei Uhren im Gesamtwert von 3.000 Euro und Bargeld gestohlen. Nach der Tat versuchte die Täterschaft mit Putzmitteln, die sie vor Ort auffand, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Jahresbericht 2024: Zukunft nachhaltig und gemeinsam gestalten

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Bereits zum dritten Mal legt sie damit einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht vor, der die lokale Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) dokumentiert. Der Bericht zeigt anschaulich, wie das gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelte Leitbild ... Mehr lesen»

      • Mannheim – rem: Digitale Angebote zu den Sauriern

    • Mannheim – rem: Digitale Angebote zu den Sauriern
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Filme, Audio-Podcast und 3D-Modelle stimmen auf Sonderausstellung ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Reiss-Engelhorn-Museen laden mit der aktuellen Sonderausstellung „Saurier – Faszination Urzeit“ zu einer spannenden Zeitreise ein. Digitale Angebote stimmen auf der Museumswebseite unter digital.rem-mannheim.de auf den Besuch bei T-Rex & Co ein. Videos Gleich drei Videos machen Lust auf ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com