Dossenheim – Goldmünzen bei Einbruch entwendet – Zeugenaufruf

Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr am Freitag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Heidelberger Straße ein. Wie genau diese in die Wohnung gelangte, ist noch unklar. Die Bewohnerin musste feststellen, dass im Erdgeschoss der Wohnung Schränke durchwühlt wurden. Gestohlen wurden vier Goldmünzen, Schmuck und Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden liegt, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember 2025, 12:32