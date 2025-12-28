Zeiskam: Brennende Stromleitung auf Hausdach – Feuerwehr und Stromversorger im Einsatz

Zeiskam / Landkris Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Ortsgemeinde Zeiskam kam es am späten Freitagabend zu einem Vorfall mit einer beschädigten Stromleitung. Wie die Polizei mitteilt, wurde am 27. Dezember gegen 23 Uhr ein abgebrochener Dachständer samt Stromleitung gemeldet, der in Brand geraten war.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine brennende Stromleitung auf dem Dach eines unbewohnten Gebäudes fest. Die Flammen erloschen nach kurzer Zeit von selbst, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hinweise auf ein strafbares Verhalten ergaben sich nach Angaben der Polizei nicht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der zuständige Stromversorger im Einsatz, um die Situation abzusichern und die Ursache zu überprüfen.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:16