Neckar-Odenwald-Kreis – Walldürn / Metropolregion Rhein-Neckar – In Walldürn ist am frühen Freitagmorgen ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr an einer Tankstelle in der Buchener Straße.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer eines Ford unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,9 Promille. Da der Mann der deutschen Sprache nicht mächtig war, wurde er zur weiteren Identitätsfeststellung auf das Polizeirevier gebracht.

Im Verlauf der Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der in den Niederlanden wohnhafte Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Fahrzeug wurde anschließend an Angehörige übergeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie weiterer Verstöße ermittelt.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:25