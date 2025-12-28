Speyer – Nächtlicher Palettenbrand : Feuerwehr über zwei Stunden im Einsatz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In den späten Nachtstunden des 28.12.2025 wurde die Feuerwehr Speyer durch die Auslösung einer Brandmeldeanlage in die Siemensstraße alarmiert. Vor Ort stand ein Stapel mit rund 300 Europaletten in Vollbrand.

Mitarbeitende des betroffenen Unternehmens hatten das Feuer entdeckt und umgehend einen Handdruckmelder betätigt. So konnte die Feuerwehr schnell alarmiert werden. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen für mehr als zwei Stunden im Einsatz – ganz im Sinne von #imEinsatzfürSpeyer.



Löscharbeiten mit schwerem Gerät

Der Brand wurde gleichzeitig von drei Seiten mit Hohlstrahlrohren bekämpft. Zusätzlich kam ein Radlader zum Einsatz, um den Palettenstapel auseinanderzuziehen und versteckte Glutnester im Inneren gezielt ablöschen zu können.

Verdacht auf illegales Feuerwerk

Während der laufenden Löscharbeiten zündeten bislang unbekannte Personen außerhalb des Firmengeländes Feuerwerksbatterien. Ob bereits zuvor illegal gezündetes Feuerwerk ursächlich für die Brandentstehung war, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Klarer Appell der Feuerwehr

Die Feuerwehr Speyer weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk außerhalb des Jahreswechsels verboten ist. Darüber hinaus gelten in Speyer zusätzliche Regelungen durch eine Allgemeinverfügung der Stadt, insbesondere für ausgewiesene Innenstadtbereiche.

Quelle „Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz“

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 09:55