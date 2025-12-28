Rhein-Pfalz-Kreis – Vier Autos in Mutterstadt zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum von Mittwoch, den 24.12.2025, ca. 14:30 Uhr, bis Donnerstag, den 25.12.2025, ca. 16:30 Uhr, wurden in der Karl-Marx-Straße insgesamt vier Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzen die Pkw mittels spitzen Gegenstands. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:40