Mosbach/ Metropolregion Rhein-Neckar – In Mosbach hat ein versuchtes Täuschungsmanöver bei einer Verkehrskontrolle keinen Erfolg gehabt. Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Mosbach einen schwarzen BMW kontrollieren.

Als der Fahrer die Polizei bemerkte, beschleunigte er zunächst das Fahrzeug und fuhr anschließend im Bereich der Mosbacher Straße auf das Gelände eines Schnellimbisses. Dort stiegen sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer für die Beamten gut sichtbar aus dem Fahrzeug aus.

Der Beifahrer gab sich daraufhin gegenüber der Polizei zunächst als Fahrer des BMW aus und legte seinen Führerschein vor. Nach einem kurzen Gespräch räumte er jedoch ein, nicht selbst gefahren zu sein. Der tatsächliche Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen – wie sich herausstellte, besitzt er keinen.

Gegen den Mann wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:44