Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem Brand, der offenbar durch unsachgemäß gezündete Silvesterböller verursacht wurde. Ein Zeuge alarmierte den Polizeinotruf, nachdem er Flammen im Innenhof einer Bar in der Mittelstraße bemerkt hatte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Nebengebäude beziehungsweise das Flachdach des Gebäudes in Brand geraten war. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Barbesitzer das Feuer mit eigenen Feuerlöschern zunächst eindämmen.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Feuerwehr wurden jedoch weitere Glutnester in der Zwischenwand des Gebäudes entdeckt, die nachgelöscht werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Brand durch unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen – insbesondere zu den bislang unbekannten Personen, die die Silvesterböller gezündet und den Brand verursacht haben sollen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 15:06