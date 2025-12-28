Mannheim – Brutaler Angriff an Endhaltestelle Schönau: 46-Jähriger in Mannheim mit Barhocker schwer verletzt

Mannheim. An der Endhaltestelle Schönau ist es am frühen Mittwochabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 46 Jahre alter Mann wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Nach Angaben der Polizei geriet der Mann gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll eine weitere, bislang unbekannte männliche Person hinzugekommen sein und den 46-Jährigen mit einem Barhocker attackiert haben.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Der Verletzte wurde auf einer Bank sitzend angetroffen und wies mehrere Verletzungen auf, die eine sofortige medizinische Behandlung erforderlich machten. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Besonders gesucht werden Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter, der wie folgt beschrieben wird: etwa 190 Zentimeter groß, circa 30 Jahre alt, mit sogenanntem Drei-Tage-Bart und bekleidet mit einer beigen Jacke.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tathergang beziehungsweise zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621 / 777690 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 10:07