Ludwigshafen – Oppauer Straße: Polizeieinsatz bei Privatfeier – Beamter leicht verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am späten Samstagabend, 27. Dezember 2025, kam es gegen 23:40 Uhr in der Oppauer Straße zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Beendigung einer Privatfeier. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen wurde aufgrund des unkooperativen und aggressiven Verhaltens mehrerer Gäste bei der Durchsetzung der Maßnahme tätig und forderte starke Polizeikräfte zur Unterstützung an.

Im weiteren Verlauf leistete der 42-jährige Verantwortliche der Gaststätte Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff, infolge dessen ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Der 42-Jährige wurde im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:35