Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Therapiepferd für die Kinderhilfe – Rotary-Club Ludwigshafen-Rheinschanze unterstützt mit Spenden

Der Reiterhof der Kinderhilfe in Oggersheim bietet seit mehr als 50 Jahren Reittherapie für Kinder mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen an. Die Arbeit mit Pferden unterstützt nachweislich sowohl die körperliche als auch die geistige Entwicklung der Kinder und stärkt Selbstvertrauen sowie Lebensfreude. Passend dazu steht der Reiterhof unter dem Leitsatz: „Auf dem Pferd hat jeder vier gesunde Beine.“

Nun gibt es Unterstützung auf vier neuen Hufen: Mit „Winnie the Pooh“ konnte ein neues Therapiepferd für die Arbeit mit den Kindern angeschafft werden. Ermöglicht wurde dies auch durch eine Spende des Rotary-Club Ludwigshafen-Rheinschanze, der gezielt soziale und kulturelle Projekte in der Region fördert.

Allein im Jahr 2025 spendete der Rotary-Club mehr als 20.000 Euro, davon rund 15.000 Euro für regionale Projekte. Unterstützt wurden unter anderem die Kinder-Malschule des Hack-Museums, die Hacker-AG an der Gesamtschule Edigheim, die Städtische Musikschule Ludwigshafen sowie nun auch der Reiterhof der Kinderhilfe mit dem neuen Therapiepferd.

Bei der Übergabe von „Winnie the Pooh“ waren Vertreterinnen und Vertreter des Rotary-Clubs Ludwigshafen-Rheinschanze anwesend, darunter Christine Wanzek-Heringer, Angela Bauer, Jürgen Düringer und Dr. Dirk Sander.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 16:30