Ludwigshafen – Auto landet auf Gleisbett : Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Ludwigshafen / Ludwigshafen – Brunckstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 28. Dezember 2025, ist es in der Brunckstraße in Ludwigshafen, auf Höhe der Sternstraße, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsvorfall gekommen. Gegen 02:02 Uhr meldeten Zeugen einen PKW auf dem Gleisbett.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen 43-jährigen Mann neben seinem Fahrzeug an. Bei der Kontrolle stellten sie deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss nahmen die Beamten den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei entstand kein Sachschaden, der Bahnverkehr war nur kurzfristig beeinträchtigt.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:25