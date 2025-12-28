Landau – Messerangriff in Diskothek : 28-Jähriger verletzt – Polizei sucht Zeugen

Landau (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum 28. Dezember 2025 kam es in einer Diskothek in der Xylanderstraße in Landau zu einem Messerangriff. Nach Informationen der Polizei entwickelte sich zunächst aus einem harmlosen Streit zwischen zwei Personen eine handfeste Auseinandersetzung.

Gegen 02:30 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 28-jährigen Besucher der Diskothek mit einem Messer an. Der Geschädigte erlitt dabei oberflächliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei Landau hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Ziel ist es, den genauen Tathergang zu klären und den Täter zu identifizieren.

Polizei bittet um Hinweise

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall in der Diskothek in der Xylanderstraße beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden:☎️ 06341 / 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:21