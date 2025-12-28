Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist wieder soweit: Das Jahr 2025 geht zu Ende, 2026 steht fast vor der Tür. Was die Welt global erwartet, lässt sich nicht sicher voraussagen. Aber die Hoffnung auf eine Entspannung der Kriegskonflikte und auf die der Weltwirtschaftslage teilen wohl die meisten. Ein weiterer Hoffnungsträger findet sich lokal, nämlich in der Stadtentwicklung direkt vor Ort. Was die Heidelberger im Jahre 2026 an Highlights alles erwartet, skizziert Oberbürgermeister Eckart Würzner. (Video)
https://youtu.be/AerS-NqRMw0?si=i_N0vslzo_irBxHW
Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 22:46