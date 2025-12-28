  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

OBEckartWürznerZuHeidelberg2026
28.12.2025, 22:46 Uhr

Heidelberg – Das erwartet 2026 die Heidelberger (Video)

OBEckartWürznerZuHeidelberg2026
Oberbürgermeister Eckart Würzner. Foto: MRN-NEWS

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist wieder soweit: Das Jahr 2025 geht zu Ende, 2026 steht fast vor der Tür. Was die Welt global erwartet, lässt sich nicht sicher voraussagen. Aber die Hoffnung auf eine Entspannung der Kriegskonflikte und auf die der Weltwirtschaftslage teilen wohl die meisten. Ein weiterer Hoffnungsträger findet sich lokal, nämlich in der Stadtentwicklung direkt vor Ort. Was die Heidelberger im Jahre 2026 an Highlights alles erwartet, skizziert Oberbürgermeister Eckart Würzner. (Video)

Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.
https://youtu.be/AerS-NqRMw0?si=i_N0vslzo_irBxHW

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 22:46

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • >> zum Videocenter

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Bad Bergzabern – Wildwechsel führt zu zwei Unfällen auf Bundesstraßen bei Bad Bergzabern

    • Bad Bergzabern – Wildwechsel führt zu zwei Unfällen auf Bundesstraßen bei Bad Bergzabern
      Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Abend und in der Nacht zum Samstag ist es im Raum Bad Bergzabern zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, die jeweils durch Ausweichmanöver wegen plötzlich auftauchender Wildtiere verursacht wurden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 22:50 Uhr verlor ein 45-jähriger Autofahrer auf der B48 zwischen Gleishorbach und Klingenmünster die Kontrolle über ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Durch Spende vom Rotary-Club Rheinschanze bekommt Kinderhilfe Oggersheim neues Therapiepferd

    • Ludwigshafen – Durch Spende vom Rotary-Club Rheinschanze bekommt Kinderhilfe Oggersheim neues Therapiepferd
      Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Therapiepferd für die Kinderhilfe – Rotary-Club Ludwigshafen-Rheinschanze unterstützt mit Spenden INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Reiterhof der Kinderhilfe in Oggersheim bietet seit mehr als 50 Jahren Reittherapie für Kinder mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen an. Die Arbeit mit Pferden unterstützt nachweislich sowohl die körperliche als auch die geistige Entwicklung der ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Weihnachtsmarkt 2025 endet mit Abschlusskonzert in St. Dreifaltigkeit

    • Frankenthal – Weihnachtsmarkt 2025 endet mit Abschlusskonzert in St. Dreifaltigkeit
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt 2025 endet am Montag, 29. Dezember 2025, mit einem musikalischen Abschluss. Um 18 Uhr gibt die Sängerin Melanie Schlüter ein Konzert in der Kirche St. Dreifaltigkeit und setzt damit den Schlusspunkt unter die diesjährige Weihnachtsmarktsaison. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Melanie Schlüter lebt und studiert in Wien und ist ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Silvesterböller lösen Brand im Innenhof einer Bar aus

    • Mannheim – Silvesterböller lösen Brand im Innenhof einer Bar aus
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem Brand, der offenbar durch unsachgemäß gezündete Silvesterböller verursacht wurde. Ein Zeuge alarmierte den Polizeinotruf, nachdem er Flammen im Innenhof einer Bar in der Mittelstraße bemerkt hatte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Nebengebäude beziehungsweise das ... Mehr lesen»

      • Osterburken – E-Scooter gestohlen

    • Osterburken – E-Scooter gestohlen
      Neckar-Odenwald-Kreis – Osterburken / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in der Güterhallenstraße in Osterburken, an der Unterführung zum Bahnhof, ein dort am Geländer angeschlossener E-Roller gestohlen. Das Fahrzeug hatte einen Wert von circa 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 ... Mehr lesen»

      • Mosbach – Und noch einer ohne Führerschein – Fahrerwechsel täuscht Polizei nicht

    • Mosbach – Und noch einer ohne Führerschein – Fahrerwechsel täuscht Polizei nicht
      Mosbach/ Metropolregion Rhein-Neckar – In Mosbach hat ein versuchtes Täuschungsmanöver bei einer Verkehrskontrolle keinen Erfolg gehabt. Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Mosbach einen schwarzen BMW kontrollieren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Als der Fahrer die Polizei bemerkte, beschleunigte er zunächst das Fahrzeug und fuhr anschließend im Bereich der Mosbacher Straße auf das ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Oppauer Straße: Polizeieinsatz bei Privatfeier – Beamter leicht verletzt

    • Ludwigshafen – Oppauer Straße: Polizeieinsatz bei Privatfeier – Beamter leicht verletzt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am späten Samstagabend, 27. Dezember 2025, kam es gegen 23:40 Uhr in der Oppauer Straße zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Beendigung einer Privatfeier. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen wurde aufgrund des unkooperativen und aggressiven Verhaltens mehrerer Gäste bei der Durchsetzung der Maßnahme tätig und forderte starke ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Auto landet auf Gleisbett : Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

    • Ludwigshafen – Auto landet auf Gleisbett : Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer
      Ludwigshafen / Ludwigshafen – Brunckstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 28. Dezember 2025, ist es in der Brunckstraße in Ludwigshafen, auf Höhe der Sternstraße, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsvorfall gekommen. Gegen 02:02 Uhr meldeten Zeugen einen PKW auf dem Gleisbett. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen 43-jährigen Mann ... Mehr lesen»

      • Walldürn – Autofahrer mit über 1,9 Promille gestoppt – ohne Führerschein

    • Walldürn – Autofahrer mit über 1,9 Promille gestoppt – ohne Führerschein
      Neckar-Odenwald-Kreis – Walldürn / Metropolregion Rhein-Neckar – In Walldürn ist am frühen Freitagmorgen ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr an einer Tankstelle in der Buchener Straße. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer eines Ford unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein ... Mehr lesen»

      • Landau – Messerangriff in Diskothek : 28-Jähriger verletzt – Polizei sucht Zeugen

    • Landau – Messerangriff in Diskothek : 28-Jähriger verletzt – Polizei sucht Zeugen
      Landau (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum 28. Dezember 2025 kam es in einer Diskothek in der Xylanderstraße in Landau zu einem Messerangriff. Nach Informationen der Polizei entwickelte sich zunächst aus einem harmlosen Streit zwischen zwei Personen eine handfeste Auseinandersetzung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 02:30 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 28-jährigen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com