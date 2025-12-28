Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt 2025 endet am Montag, 29. Dezember 2025, mit einem musikalischen Abschluss. Um 18 Uhr gibt die Sängerin Melanie Schlüter ein Konzert in der Kirche St. Dreifaltigkeit und setzt damit den Schlusspunkt unter die diesjährige Weihnachtsmarktsaison.

Melanie Schlüter lebt und studiert in Wien und ist dort auch als Lehrerin tätig. Musikalisch ist sie in verschiedenen Projekten aktiv, sowohl solo als auch mit der Uni-Band. Zu ihren bisherigen Auftritten zählen Konzerte vor dem Bundesrat im Wiener Rathaus sowie beim Udo-Jürgens-Festival in Klagenfurt. Zuletzt wirkte sie an der musikalischen Umsetzung des Musical-Hörspiels „Der himbeerrote Drache“ mit, dessen Buch Anfang Februar erscheint. Seit vielen Jahren tritt sie regelmäßig in Frankenthal auf und ist dem örtlichen Publikum verbunden.

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt lief in diesem Jahr 36 Tage – vom 24. November bis 29. Dezember 2025. Auf dem Rathausplatz wurden über 30 Programmpunkte angeboten, darunter musikalische Beiträge, Kinderprogramme, Mitmachaktionen und weitere kulturelle Veranstaltungen.

Neu war in diesem Jahr der erste Frankenthaler Kinder-Winterzauber in der Erkenbertruine. Dort standen unter anderem ein Snowboard-Simulator, Eisstockschießen und eine Hüpfburg zur Verfügung. Der Eintritt war dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren kostenfrei.

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt verteilte sich auf sieben festlich dekorierte Buden. Zwei Hütten boten ein dauerhaftes Sortiment mit Dekorationsartikeln, Schmuck, Wollkleidung und kunsthandwerklichen Arbeiten. In vier weiteren Aktionsbuden wechselten sich Hobbykünstler, Vereine und Institutionen ab. Zudem war die polnische Partnerstadt Sopot an drei Tagen mit Souvenirs und regionalen Produkten vertreten.

Begünstigt wurde der Marktverlauf durch überwiegend trockene Witterung, die zu einer guten Besucherfrequenz beitrug. Auch die Beschicker zeigten sich mit der Resonanz zufrieden und berichteten von einer konstant hohen Nachfrage während der gesamten Laufzeit.

Weitere Informationen zum Frankenthaler Weihnachtsmarkt finden sich auf der städtischen Internetseite.

