Bad Bergzabern – Einbruch

Bad Bergzabern / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 27.12.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im rückwärtigen Bereich des Wohnanwesens wurde ein Terrassenfenster aufgehebelt. Die gesamte Wohnung wurde im Anschluss durchwühlt und es konnte Schmuck und Bargeld entwendet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Zuletzt aktualisiert am 28. Dezember 2025, 13:12