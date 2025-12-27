Speyer – Aktuell Brand in Otterstadt-Binsfeld: Zwei Wohnwagen und Gartenlaube in Flammen

Otterstadt / Speyer / Binsfeld – Am heutigen Samstag, 27.12.2025 kam es im Bereich Binsfeld in Otterstadt (Speyer) zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes mehrerer Objekte. Zwei Wohnwagen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf eine angrenzende Gartenlaube über.

Schnelles Eingreifen verhindert Ausbreitung

Dank des raschen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Einsatzkräfte brachten den Brand zügig unter Kontrolle und führen aktuell umfangreiche Nachlöscharbeiten durch.

Keine Verletzten gemeldet

Nach aktuellem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Auch umliegende Grundstücke konnten durch das schnelle Handeln der Feuerwehr geschützt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Ursache noch unklar

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Weitere Informationen werden folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember 2025, 15:29