Schwetzingen – Großeinsatz der Feuerwehr – Gartenhaus in Vollbrand

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am 26.12.2025 kurz vor 22:00 Uhr kam es in Schwetzingen im Bereich der Karlsruher Straße zu einem Gartenhausbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf direkt daran befindliche Wohnhäuser verhindern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen. Personen die Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember 2025, 09:20