Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Ortsbereich von Freckenfeld kam es in der Madenburgstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 25. Dezember 2025.

Unbekannte Täter versuchten demnach, ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 07271 / 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember 2025, 14:19