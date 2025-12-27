Heidelberg – Böllerexplosion in der Heidelberger Luisenstraße: 18-Jähriger schwer verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in der Luisenstraße zu einem schweren Unfall mit einem Feuerwerkskörper gekommen. Gegen 1.20 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall sowie eine starke Erschütterung wahrgenommen hatten. Zudem soll eine Person lautstark um Hilfe gerufen haben.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 18-jährigen Mann, der von einem 19-Jährigen begleitet wurde. Der junge Mann erlitt Splitterverletzungen an beiden Augen sowie mehrere Schnittwunden im Gesicht. Zudem stellten die Beamten Rußspuren an seinen Händen fest. Aufgrund der Schwere der Verletzungen leisteten die Polizisten umgehend Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der Verletzte wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Behörden davon aus, dass sich der 18-Jährige zu nah an einen Böller begeben und sich über diesen gebeugt hatte, als es zur Explosion kam. Die Überreste des Feuerwerkskörpers wurden sichergestellt, eine genaue Einordnung ist aufgrund der geringen Materialreste bislang jedoch nicht möglich.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember 2025, 09:14