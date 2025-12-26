Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Während viele Menschen die Weihnachtstage im Kreis ihrer Familien verbrachten, war die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auch über die Feiertage hinweg mehrfach gefordert. Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag rückten die Einsatzkräfte zu verschiedenen Hilfeleistungen aus.

Der erste Einsatz ereignete sich am Heiligabend gegen 17:15 Uhr in der Wachenbergstraße. Dort war infolge von Sturm ein Baum umgestürzt und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Gemeinsam mit Polizei und Bauhof wurde die Gefahrenstelle abgesichert, der Baum entfernt und die Straße nach rund zwei Stunden wieder freigegeben. Für die Dauer der Arbeiten musste der Bereich voll gesperrt werden, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Nur kurze Zeit später wurde die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach gemeinsam mit der Helfer-vor-Ort-Einheit zu einem medizinischen Notfall in den Ortsteil Rippenweier alarmiert. Die Feuerwehrsanitäter unterstützten den Rettungsdienst bei der Erstversorgung, bevor die betroffene Person an diesen übergeben wurde.

Am selben Abend folgte ein weiterer Sturmeinsatz auf der Kreisstraße zwischen Unterflockenbach und Oberflockenbach. Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn vollständig. Die Einsatzkräfte zerkleinerten das Hindernis und räumten die Straße wieder frei.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen blieb die Feuerwehr Weinheim im Einsatz. Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags wurde die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen wegen eines Wasserschadens nach Rohrbruch in den Stadtteil Hohensachsen gerufen. Nach der Erkundung übernahmen die Stadtwerke die weiteren Maßnahmen.

Nur wenige Stunden später kam es auf der Westtangente zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte Polizei und Rettungsdienst.

Ein weiterer Einsatz führte die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach nach Ritschweier, wo es zu einem medizinischen Kollaps kam. Die Feuerwehrsanitäter überbrückten die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit professioneller Erster Hilfe.

Die Einsätze über die Weihnachtstage verdeutlichen, dass die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auch an Feiertagen jederzeit einsatzbereit ist. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisteten ihren Dienst zuverlässig und professionell zum Schutz der Bevölkerung.

Wer die Arbeit der Feuerwehr unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Informationen zur Mitgliedschaft sind per E-Mail unter info@feuerwehr-weinheim.de

erhältlich.

