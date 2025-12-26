Rhein-Pfalz-Kreis – Großniedesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine kleine Weihnachtsgeschichte auf der Autobahn: Hund sorgt für Einsatz auf der BAB 61

Eine eher ungewöhnliche, aber letztlich herzerwärmende Weihnachtsgeschichte spielte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2025) auf der BAB 61 ab. Gegen 14 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen freilaufenden Hund auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms.

Die alarmierte Autobahnpolizei Ruchheim machte sich umgehend auf den Weg. Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Situation jedoch bereits entspannt: Mehrere aufmerksame Autofahrer hatten angehalten und den offenbar sehr braven Vierbeiner gemeinsam auf dem Standstreifen gesichert. Die Polizeibeamten übernahmen den Hund und kümmerten sich um dessen weitere Betreuung.

Kurz darauf konnte der tierische Ausreißer wohlbehalten seiner Besitzerin übergeben werden. Diese erklärte, dass sich der Hund zuvor bei einem Spaziergang losgerissen habe und plötzlich davongelaufen sei – mit einem unerwarteten Abstecher auf die Autobahn.

Dank des umsichtigen Handelns der Verkehrsteilnehmer und des schnellen Einsatzes der Polizei nahm diese Geschichte ein glückliches Ende – ganz im Sinne der Weihnachtszeit. Weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 18:24