Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruchserie über die Feiertage: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Heßheim/Kleinniedesheim/Großniedesheim – Über die Weihnachtsfeiertage kam es im Bereich Heßheim, Kleinniedesheim und Großniedesheim zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Der erste Einbruch ereignete sich am Montag, 23. Dezember, in der Straße Am Schloßgarten in Kleinniedesheim. Die Bewohner eines Einfamilienhauses stellten gegen 20.30 Uhr fest, dass während ihrer etwa zweistündigen Abwesenheit die Terrassentür aufgehebelt worden war. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schubladen durchsucht. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

Am Dienstag, 24. Dezember, kam es zwischen 14 und 15 Uhr zu einem weiteren Einbruch in der Breslauer Straße in Heßheim. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Besonders beunruhigend: Die Bewohnerin hielt sich während der Tat im Anwesen auf. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein dritter Einbruchsversuch wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember im Ulmenweg in Großniedesheim verzeichnet. Unbekannte Täter hebelten ebenfalls die Terrassentür eines Wohnhauses auf, wurden jedoch vermutlich bei der Tatausführung gestört und brachen ihr Vorhaben ab.

Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen aus der Bevölkerung nach und hoffen auf weitere Beobachtungen.

Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden. Hinweise werden telefonisch unter 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de

entgegengenommen.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:54