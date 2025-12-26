Obersülzen – Einbruch

Obersülzen / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025, 14:00 Uhr und Donnerstag, den 25.12.2025, 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grünstadter Straße in Obersülzen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Grünstadter Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:49