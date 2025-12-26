Mannheim / Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf den 26. Dezember 2025 kam es in den Quadraten N4 zu einem Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr Mannheim rückte kurz nach 00:30 Uhr aus, nachdem Rauch aus dem Gebäude gemeldet worden war.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ging die Rauchentwicklung von einem Geschäft im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Zwei Bewohner der darüberliegenden Wohnungen erlitten Rauchgasinhalationen und wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Belüftung des Gebäudes konnten alle Wohnungen wieder freigegeben werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

MRN-News berichtet, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:55