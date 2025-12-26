  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Nachtrag Verkehrsunfall: Fünf Fahrzeuge nach Kontrollverlust beschädigt – Zwei Leichtverletzte

Krankenwagen IHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag auf der Peterstaler Straße liegen nun weitere Details vor. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge sowie ein Streusalzbehälter in das Unfallgeschehen verwickelt. Zwei Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Unfallhergang an Kreuzung Peterstaler Straße / Sitzbuchweg

Wie bereits berichtet, ereignete sich der Unfall am 25.12.2025 gegen 18:20 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines Opel den Sitzbuchweg in Richtung Neckar. Beim Linksabbiegen auf die Peterstaler Straße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

In der Folge kollidierte der Opel zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug weiter abgeleitet und prallte gegen einen Streusalzbehälter, bevor es erneut abgewiesen wurde und mit weiteren geparkten Fahrzeugen zusammenstieß.

Weitere Kollision im Kreuzungsbereich

Eine weitere Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich befand, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit einem der auf die Fahrbahn geschobenen Fahrzeuge. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Beide beteiligten Fahrerinnen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Straße zeitweise gesperrt – Ermittlungen laufen

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Peterstaler Straße zeitweise gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 20:00 Uhr aufgehoben.
Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen und prüft derzeit die genaue Ursache des Kontrollverlusts.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:21

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Weinheim – Feuerwehr auch über Weihnachten mehrfach im Einsatz – Sturmschäden, Unfälle und medizinische Notfälle

    • Weinheim – Feuerwehr auch über Weihnachten mehrfach im Einsatz – Sturmschäden, Unfälle und medizinische Notfälle
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Während viele Menschen die Weihnachtstage im Kreis ihrer Familien verbrachten, war die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auch über die Feiertage hinweg mehrfach gefordert. Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag rückten die Einsatzkräfte zu verschiedenen Hilfeleistungen aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der erste Einsatz ereignete sich am Heiligabend gegen 17:15 Uhr in der ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruchserie über die Feiertage: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruchserie über die Feiertage: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
      Heßheim/Kleinniedesheim/Großniedesheim – Über die Weihnachtsfeiertage kam es im Bereich Heßheim, Kleinniedesheim und Großniedesheim zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der erste Einbruch ereignete sich am Montag, 23. Dezember, in der Straße Am Schloßgarten in Kleinniedesheim. Die Bewohner eines Einfamilienhauses stellten gegen 20.30 Uhr fest, ... Mehr lesen»

      • Mannheim-Innenstadt – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in N4 – Feuerwehr im Einsatz, zwei Personen betroffen

    • Mannheim-Innenstadt – Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in N4 – Feuerwehr im Einsatz, zwei Personen betroffen
      Mannheim / Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf den 26. Dezember 2025 kam es in den Quadraten N4 zu einem Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr Mannheim rückte kurz nach 00:30 Uhr aus, nachdem Rauch aus dem Gebäude gemeldet worden war. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach dem aktuellen Stand der ... Mehr lesen»

      • Eberbach – Turnverein Eberbach veranstaltet erstmals Weihnachtskaffee

    • Eberbach – Turnverein Eberbach veranstaltet erstmals Weihnachtskaffee
      Eberbach/bi – Erstmals lud der TV Eberbach in diesem Jahr zu einem gemeinsamen Weihnachtskaffee ein. Rund zehn Gäste nahmen das Angebot an und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag in stimmungsvoller, vorweihnachtlicher Atmosphäre. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei Kaffee und Kuchen entwickelten sich schnell angeregte Gespräche. Dezente Weihnachtsmusik sowie die liebevoll geschmückten Räumlichkeiten des Vereinsheims trugen ebenso zur ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Gefährliche Körperverletzung in Heidelberger Bar: Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

    • Heidelberg – Gefährliche Körperverletzung in Heidelberger Bar: Zwei Männer bei Schlägerei verletzt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist es in der Unteren Straße in Heidelberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei 28-jährige Männer wurden bei einer Auseinandersetzung in einer Bar von einer Gruppe bislang unbekannter Täter verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Streit in Bar eskaliert zu Schlägerei Nach Angaben der Polizei gerieten ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Unbekannte brechen Münzautomaten an Autowaschanlage auf

    • Frankenthal – Unbekannte brechen Münzautomaten an Autowaschanlage auf
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Hammstraße in Frankenthal aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 25. Dezember gegen 0.15 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Täter hebelten die Automaten auf, wodurch die Alarmanlage der Anlage ausgelöst wurde. Ob ... Mehr lesen»

      • Obersülzen – Einbruch

    • Obersülzen – Einbruch
      Obersülzen / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025, 14:00 Uhr und Donnerstag, den 25.12.2025, 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grünstadter Straße in Obersülzen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Speyer – Predigt von Karl-Heinz Wiesemann zum Weihnachtsfest im Dom – „Unbändige Liebe zum Menschen“

    • Speyer – Predigt von Karl-Heinz Wiesemann zum Weihnachtsfest im Dom – „Unbändige Liebe zum Menschen“
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, zelebrierte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im bis auf den letzten Platz gefüllten Speyerer Dom ein feierliches Pontifikalamt. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Mädchenchor, die Domsingknaben sowie die Dombläser. Die Gesamtleitung lag bei Domkantor Joachim Weller, begleitet von Domorganist Markus Eichenlaub. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In seiner ... Mehr lesen»

      • Grünstadt-Asselheim – Gaul’schen Schatzkammer beschert Kleine Glücksritter e.V. 12.000 Euro-Spende

    • Grünstadt-Asselheim – Gaul’schen Schatzkammer beschert Kleine Glücksritter e.V. 12.000 Euro-Spende
      Grünstadt-Asselheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Überraschungspakete aus der Gaul’schen Schatzkammer bescheren Kleine Glücksritter e.V. 12.000 Euro-Spende zu Weihnachten INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mitte November hatte Winzer Matthias Gaul aus Grünstadt-Asselheim seine „Schatzkammer geplündert“ und mit seinem Team Überraschungspakete mit jeweils sechs ausgesuchten Weinen gepackt. Die Aktion kam bei seinen Kunden so gut an, dass er 125 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg-Ziegelhausen: Verkehrsunfall auf der Peterstaler Straße – mehrere Fahrzeuge beteiligt

    • Heidelberg-Ziegelhausen: Verkehrsunfall auf der Peterstaler Straße – mehrere Fahrzeuge beteiligt
      Heidelberg / Ziegelhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Peterstaler Straße (L596) im Einsatz. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Heidelberger Stadtteils Ziegelhausen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Peterstaler Straße ist derzeit voll gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich ... Mehr lesen»

