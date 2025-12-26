Heidelberg – Nachtrag Verkehrsunfall: Fünf Fahrzeuge nach Kontrollverlust beschädigt – Zwei Leichtverletzte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag auf der Peterstaler Straße liegen nun weitere Details vor. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge sowie ein Streusalzbehälter in das Unfallgeschehen verwickelt. Zwei Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Unfallhergang an Kreuzung Peterstaler Straße / Sitzbuchweg

Wie bereits berichtet, ereignete sich der Unfall am 25.12.2025 gegen 18:20 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines Opel den Sitzbuchweg in Richtung Neckar. Beim Linksabbiegen auf die Peterstaler Straße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

In der Folge kollidierte der Opel zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug weiter abgeleitet und prallte gegen einen Streusalzbehälter, bevor es erneut abgewiesen wurde und mit weiteren geparkten Fahrzeugen zusammenstieß.

Weitere Kollision im Kreuzungsbereich

Eine weitere Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich befand, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit einem der auf die Fahrbahn geschobenen Fahrzeuge. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Beide beteiligten Fahrerinnen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Straße zeitweise gesperrt – Ermittlungen laufen

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Peterstaler Straße zeitweise gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 20:00 Uhr aufgehoben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen und prüft derzeit die genaue Ursache des Kontrollverlusts.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:21