Heidelberg – Gefährliche Körperverletzung in Heidelberger Bar: Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist es in der Unteren Straße in Heidelberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei 28-jährige Männer wurden bei einer Auseinandersetzung in einer Bar von einer Gruppe bislang unbekannter Täter verletzt.

Streit in Bar eskaliert zu Schlägerei

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Männer gegen 1.30 Uhr mit einer fünf- bis sechsköpfigen Männergruppe zunächst in einen verbalen Streit. Die Situation eskalierte schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Unbekannten schlugen auf die Geschädigten ein und attackierten einen der Männer zusätzlich mit einem leeren Bierglas gegen den Kopf, während dieser in den Schwitzkasten genommen wurde.

Täter flüchten – Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Nach dem Angriff ließen die Täter von den Opfern ab und flüchteten aus der Bar. Andere Gäste kümmerten sich um die verletzten Männer, bis Rettungskräfte eintrafen. Beide 28-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:32