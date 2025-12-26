Frankenthal – Unbekannte brechen Münzautomaten an Autowaschanlage auf

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Hammstraße in Frankenthal aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 25. Dezember gegen 0.15 Uhr.

Die Täter hebelten die Automaten auf, wodurch die Alarmanlage der Anlage ausgelöst wurde. Ob Bargeld entwendet wurde, konnte der Betreiber nach aktuellem Stand noch nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06233/313-0 zu melden. Gerne auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:26