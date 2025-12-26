Eberbach – Turnverein Eberbach veranstaltet erstmals Weihnachtskaffee

Eberbach/bi – Erstmals lud der TV Eberbach in diesem Jahr zu einem gemeinsamen Weihnachtskaffee ein. Rund zehn Gäste nahmen das Angebot an und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag in stimmungsvoller, vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Bei Kaffee und Kuchen entwickelten sich schnell angeregte Gespräche. Dezente Weihnachtsmusik sowie die liebevoll geschmückten Räumlichkeiten des Vereinsheims trugen ebenso zur behaglichen Stimmung bei wie das gesellige Miteinander und das gemeinsame Beisammensein.

Der Vorstand des TV Eberbach zeigte sich mit der Premiere der Veranstaltung sehr zufrieden. „Natürlich hätten wir uns über noch ein paar Gäste mehr gefreut“, erklärte Vorstand Andreas Kohler. „Aber wenn wir an diesem Nachmittag auch nur einem Menschen eine Freude machen konnten, weil er den ersten Weihnachtsfeiertag nicht alleine verbringen musste, dann haben wir unser Ziel erreicht.“ Auch sein Vorstandskollege Kayhan Isik unterstrich diesen Gedanken: „Wir wollten dieses Angebot ganz bewusst ohne Erwartungen schaffen. Einsamkeit kann viele Gründe haben – umso schöner ist es, wenn Menschen zusammenkommen und ein paar gemeinsame Stunden genießen können. Genau das ist uns gelungen.“

Einigkeit herrschte im Vorstand darüber, dass der Weihnachtskaffee auch im kommenden Jahr wieder stattfinden soll. Ziel bleibt es, einen Ort der Begegnung zu bieten und ein Zeichen der Gemeinschaft zu setzen – denn niemand soll die Weihnachtszeit alleine verbringen müssen.

Der TV Eberbach bedankt sich bei allen Teilnehmenden sowie bei den Helferinnen und Helfern, die diesen gelungenen Nachmittag möglich gemacht haben.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember 2025, 10:42