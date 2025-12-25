Weinheim – Die goldenen Mäulchen vom Blütenweg

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Regionalparkforum Rhein-Neckarzeichnete das Genial-Regional-Projekt von Beate Weis aus – Blütenwegfest am 12. April 2026

Das Regionalparkforum, das wieder im Zeughaus der „rem Museen“ in Mannheim stattfand, ist mittlerweile ein etabliertes Format, um Strategien zur Freiraum- und Landschaftsentwicklung vorzustellen. Bei dieser vom Verband Region Rhein-Neckar ausgerichteten Veranstaltung steht die Weiterentwicklung der zehn großen Landschaftsräume der Region Rhein-Neckar im Fokus. Das Forum bietet als Teil des regionalen Entwicklungsprojekts „Regionalpark Rhein-Neckar“ die Plattform zum Austausch und zur gemeinsamen Ideenfindung, an der sowohl die Region als auch kommunale Partner und weitere Akteure beteiligt sind.

Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung war die Prämierung der Gewinner aus dem achten Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“. Alle Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar waren aufgerufen, Landschafts- und Grünprojekte mit regionalem Mehrwert einzureichen, die dazu beitragen, die zehn großen Landschaftsräume weiter aufzuwerten.

Der Genial Regional Verein und die Stadt Weinheim freuten sich darüber, beim Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“, eines der vier ausgezeichneten Projekte eingereicht zu haben: „Die goldenen Mäulchen vom Blütenweg“ sind ein Projekt zur Erprobung eines bildungsorientierten Verleih-Systems für Ouessant-Zwergschafe, betreut und umgesetzt.wird es von Beate Weis, der Zweiten Vorsitzenden des Genial Regional Vereins in Weinheim.

Das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro werde zur Umsetzung dieses Landschaftspflege-Projekts in Weinheim eingesetzt, erklärte Antje Beckmann, die bei der Stadt Weinheim die Umweltbeauftragte ist und die Geschäftsführung des Vereins Blühende Bergstraße leitet.

Dort laufen übrigens die Vorbereitungen auf das nächste Blütenwegfest schon auf Hochtouren, es wird diesmal am Sonntag, 12. April auf dem Abschnitt zwischen Sulzbach und Weinheim stattfinden.

Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 10:02