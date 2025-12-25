Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, zelebrierte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im bis auf den letzten Platz gefüllten Speyerer Dom ein feierliches Pontifikalamt. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Mädchenchor, die Domsingknaben sowie die Dombläser. Die Gesamtleitung lag bei Domkantor Joachim Weller, begleitet von Domorganist Markus Eichenlaub.

In seiner Predigt griff der Bischof grundlegende Fragen zum Menschenbild auf und stellte die Spannungen zwischen menschlicher Gewaltfähigkeit und der Idee bedingungsloser Liebe in den Mittelpunkt. Dabei nahm er Bezug auf ein öffentliches Gespräch zwischen dem Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi und dem Musiker Michael Patrick Kelly, das er als inhaltlichen Ausgangspunkt seiner weihnachtlichen Betrachtungen nutzte.

Wiesemann erinnerte zudem an Karimis persönliche Lebensgeschichte als Flüchtlingskind und dessen intensive Auseinandersetzung mit menschlichem Leid und Gewalt. Vor diesem Hintergrund spannte der Bischof den Bogen zur zentralen Frage, ob und wie Weihnachten dem Menschen trotz aller Abgründe Hoffnung, Vertrauen und Zukunftsglauben eröffnen könne.

Im weiteren Verlauf deutete Wiesemann das Weihnachtsfest als eine Umkehr klassischer theologischer Fragestellungen und stellte den Glauben an einen Gott in den Mittelpunkt, der sich dem Menschen in radikaler Nähe zuwendet. Diese Perspektive verband er mit den existenziellen Erfahrungen von Zweifel, Schuld und Verletzlichkeit, wie sie auch im Leben moderner Menschen präsent seien.

Weihnachtsbotschaft zu Demokratie, Menschenwürde und Verantwortung

Mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen ordnete der Bischof die Weihnachtsbotschaft in einen größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang ein. Er stellte ihr ein Menschenbild entgegen, das nicht auf Macht, Härte oder Überlegenheit setzt, sondern auf Dialog, Versöhnung und Gewaltfreiheit. Christliche Werte verstand er dabei ausdrücklich nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als Ausdruck innerer Standhaftigkeit und moralischer Verantwortung.

Wiesemann leitete daraus einen klaren Bezug zu Demokratie, Menschenwürde und solidarischem Zusammenleben ab. Eine tragfähige Gesellschaft zeichne sich dadurch aus, dass sie auch den Schwachen, Verletzten und Ausgegrenzten Raum gebe und ihre Stimmen ernst nehme.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Bischof an die historischen Errungenschaften der demokratischen Entwicklung in Europa, insbesondere an die lange Friedensphase der jüngeren Geschichte. Diese sei Ergebnis geduldiger Aussöhnung, demokratischer Prozesse und gemeinsamer Verantwortung über frühere Feindschaften hinweg.

Der beschriebene Weg sei anspruchsvoll und verlange Ausdauer, Engagement und ein festes Wertefundament. Zum Abschluss verband Wiesemann die Weihnachtsbotschaft mit einem eindringlichen Appell zur Wachsamkeit und zur aktiven Verteidigung einer humanen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Grundlage dafür sei eine Haltung, die von Verantwortung, Solidarität und einer tiefen Liebe zum Menschen getragen werde.

Quelle: © Bistum Speyer – Die Dombläser, der Mädchenchor am Dom zu Speyer und die Männerstimmen der Speyerer Domsingknaben gestalteten unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller das Pontifikalamt musikalisch – Foto: Klaus Landry

