Neustadt – Auseinandersetzung : Mann an der Hand verletzt – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorfall vor Pizzeria in der Exterstraße – Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des 24. Dezember 2025 kam es in der Exterstraße, unmittelbar vor der Pizzeria Domino’s, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde eine Person an der Hand verletzt.

Verletzung möglicherweise durch Messer

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzung durch den Einsatz eines Messers verursacht wurde. Sowohl der Geschädigte als auch die anwesenden Zeuginnen und Zeugen konnten bislang keine konkreten Angaben zum genauen Tatablauf machen.

Verletzter medizinisch versorgt

Die verletzte Person wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Neustadt bittet Personen, die Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 09:44