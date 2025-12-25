  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.12.2025, 9:52 Uhr

Mannheim – Sternsinger ab 27. Dezember unterwegs

1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kronen auf, Herzen weit – Sternsinger sind schon ab 27. Dezember in den Stadtteilen unterwegs

Jedes Jahr beginnt es gleich – und doch immer wieder neu: Kinder und Jugendliche setzen sich Kronen auf, werfen sich Umhänge über, den Stern zur Hand und ziehen als Sternsingerinnen und Sternsinger los.

Seit 1959 bringen sie Gottes Segen in die Häuser. Über 1,4 Milliarden Euro für Projekte weltweit haben sie ge­sammelt. Auch in Mannhei­m, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim leisten sie Beeindrucken­des: Sie gehen auch bei Regen und Kälte oft weite Strecken durch die Stadtteile und sammeln Spenden für Kinder – wie in diesem Jahr für Gleichaltrige in Bangladesch, die häufig nicht zur Schule gehen können, weil sie arbeiten müssen. Die Übersicht zeigt, wann die Gruppen in welchem Stadtteil unter­wegs sind und wie man sie zu sich einlädt.

Das große Dankeschön für alle Sternsinger:innen gibt es am 18. Januar in Maria Hilf (Almenhof). Ab 11.15 Uhr startet ein festlicher Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Kinder- und Jugendchor „Die Ohrwürmer“. Danach warten Spiele, Rätsel, Gemeinschaft – und das legendäre Spaghetti-mit-Tomatensoße-Essen. Die Anmeldung ist online bis 9. Januar über jugendkirche-samuel@kathma-jugend.de möglich.

Früher Start für Königsschar schon am 27. Dezember

Feudenheim

Ganz ohne Anmeldung sind die Sternsinger:innen in Feudenheim bereits am 27. Dezember zwischen 11 und 13 Uhr unterwegs. Man kann die unterschiedlichen Gruppen an folgenden Punkten treffen: am Rathaus (11.15 Uhr); am Eberbacher Platz (11.30 Uhr) und am Friedhof (11.30 Uhr), an der Franz Gember Anlage (Spielplatz Carolus Vocke Ring, 11.50 Uhr), auf dem Vorplatz von Epiphanias (12 Uhr) an der Ecke Odenwaldstraße/Max v. Hachenburg (12.20 Uhr), an der Hauptstraße 119 (gegenüber VR Bank, 12.30 Uhr) und an der Hauptstraße 94 (vor den Geschäften, 13 Uhr).

Mit von der Partie ist die Königsschar am 5. Januar ab 19 Uhr beim Neujahrsempfang der Bürgergemeinschaft in der Kulturhalle Feudenheim. Spenden sammeln sie zudem am Dreikönigstag, 6. Januar, von 12 bis 13 Uhr nach dem Gottesdienst vor der Kirche St. Peter und Paul. Wer keinen Termin möglich machen kann, kann sich unter sternsinger-feudenheim@web.de oder im Pfarrbüro telefonisch unter 0621/ 300 85 300 melden.

Wallstadt

Wallstadt startet ebenfalls noch im alten Jahr die Sternsinger­aktion: 27. Dezember: Wallstadter Westen; 28. Dezember: Wall­stadter Osten und am 29. Dezember der Wallstadter Norden und Straßenheim.

Zusätzlich gibt es täglich Singstationen – auf dem Wallstad­ter Marktplatz, an der evangelischen Petruskirche und vor der Christ-König-Kirche. Die Anmeldung ist bis 21. Dezember per Mail möglich: sternsinger.christ-koenig@ssemma.de

Almenhof

Auch die König:innen der Gemeinde Maria Hilf (Almen­hof) sind bereits am 28. und 29. Dezember, jeweils ab etwa 14 Uhr, unterwegs. Wer einen Besuch möchte, trägt sich in die Listen am Kirchenausgang ein. Für Rückfragen ist das Pfarrbüro erreichbar.

Friedrichsfeld

In Friedrichsfeld (St. Bonifatius) zieht die König:innen-Schar am 30. Dezember los. Die Anmeldung läuft über das Pfarrbüro (0621/300 85 507, info@st.martin-ma.de).

Ab Januar geht es in vielen Stadtteilen weiter

Seckenheim/Neckarhausen

In Seckenheim (St. Aegidius) und Neckarhausen sind die Stern­singer:innen zwischen dem 27. Dezember und 6. Januar unter­wegs. Besuchswünsche für Seckenheimer:innen gehen ans Pfarrbüro unter 0621/300 85 504 oder und diejenigen, die in Neckarhausen königlichen Besuch bekommen wollen, melden sich per Mail an info@st.martin-ma.de .

Schwetzingerstadt/Oststadt

In St. Peter und Heilig Geist laufen die Sternsinger:innen vom 3. Januar bis 5. Januar durch Schwetzingerstadt und Ost­stadt. Besuchswünsche gehen an sternsinger1@kathma-johannes23.de

Neckarstadt

In der Neckarstadt kommen die König:innen am 3. Januar und 4. Januar, jeweils ab 13.30 Uhr, zu allen angemeldeten Haushal­ten. Anmeldeschluss ist 31. Dezember, entweder im Pfarrbüro, in den Kirchen oder online über die Seite der Pfarrei.

Käfertal/Vogelstang/Ilvesheim

In Käfertal-Süd, Im Rott und Spinelli ziehen die Gruppen am 3. Januar, 5. Januar und 6. Januar nachmittags los. Anmeldung bis 26. Dezember an Minis.St.Hildegard@ssemma.de . In Ilves­heim laufen die Segensbringer:innen am 4. Januar; Anmeldungen gehen bis 26. Dezember an SternsingerIlvesheim@gmx.de . Auf der Vogelstang kommen die Sternsinger-Gruppen am 6. Januar zwischen zwölf und siebzehn Uhr zu Besuch. Anmeldung telefo­nisch bei unter 01520/19 80 402 und alternativ über Listen in der Kirche.

Lindenhof

In St. Josef (Lindenhof) startet die Aktion am 4. Januar mit dem Aussendungsgottesdienst. Danach folgen erste Besuche. Am 5. Januar trifft sich die Gruppe auf dem Meeräckerplatz und zieht von dort los. Kontakt für die Anmeldung: sternsinger.st.josef@gmx.de

Neckarau

In St. Jakobus (Neckarau) beginnt die Aktion ebenfalls am 4. Januar nach der Aussendungsfeier. Ab 13 Uhr sind die Se­gensbringer:innen unterwegs. Am 5. Januar und 6. Januar zie­hen die Kinder und Jugendlichen ab 15 Uhr durch den Stadtteil. Die Anmeldung erfolgt über Listen in der Kirche.

Waldhof/Gartenstadt
Die Gemeinden St. Elisabeth und St. Lioba (Waldhof/Gartenstadt) besuchen am 4. Januar und 5. Januar die Haushalte, die sich angemeldet haben. Am 6. Januar kann man die Sternsinger:innen in zwei Gottesdiensten erleben. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über die Gemeindelisten.

Sandhofen/Schönau/Blumenau
Die Sternsinger:innen von St. Bartholomäus sind vom 4. Januar bis 6. Januar unterwegs. Die Anmeldung läuft bis 2. Januar über Listen in der Kirche oder per Mail an stefan.wiemers@kathma-nord.de . In der Pfarrei Guter Hirte gibt es ab dem 6. Januar Segenstüten zum Mit­nehmen in der Kirche. Spenden können in allen Pfarrbüros abgegeben oder überwiesen werden.

Rheinau/Casterfeld
Auch die Rheinauer Gemeinden sind mit großem Engagement dabei: In Rhei­nau-Mitte (St. Antonius) ziehen die Sternsinger:innen vom 4. bis 6. Januar durch den Stadtteil. In Rheinau-Süd (St. Johannes) bringen die Gruppen am 6. Januar bereits früh am Morgen den Segen zu den Menschen. In Cas­terfeld (St. Konrad) besuchen die Segensbringer:innen am 5. und 6. Januar die Haushalte. Wer sie einladen möchte, meldet sich zentral per E-Mail an gemeinde@kath-ma-sued.de oder per WhatsApp unter 0172/960 33 02 an.

Wenn kein Besuch möglich ist
Die Sternsinger:innen sind in zahlreichen Gottesdiensten zwischen den Jahren und um den 6. Januar zu Gast, Eine Übersicht findet sich auf www.kathma.de/gottesdienste.
Spenden sind zudem per klassischer Über­weisung an das Kindermissionswerk möglich: Spendenkonto: Pax-Bank eG Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ; IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 ; BIC: GENODED1PAX oder online auf www.sternsinger.de/spenden möglich. (schu/ Bild: Kindermissionswerk/Die Stensinger)

Quelle: Katholische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 09:52

