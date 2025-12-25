Ludwigshafen – Zeugenaufruf in der Gartenstadt: Unbekannter zerkratzt zwei Fahrzeuge

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Gartenstadt – Sachbeschädigung am Ebereschenweg – Polizei bittet um Hinweise
Am Mittwochabend, 24. Dezember 2025, kam es gegen 18:15 Uhr im Ebereschenweg zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die Autos mutmaßlich mit einem Schlüssel und flüchtete anschließend in Richtung Raschigstraße.
Schaden von rund 1.500 Euro
Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Täterbeschreibung:
Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen nur grob beschreiben:
Geschlecht: männlich
Größe: ca. 170–180 cm
Kleidung: dunkle Kleidung, Mütze
Polizei bittet um Hinweise
Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.
Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.
Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 09:37