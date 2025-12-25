Ludwigshafen – Zeugenaufruf in der Gartenstadt: Unbekannter zerkratzt zwei Fahrzeuge

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Gartenstadt – Sachbeschädigung am Ebereschenweg – Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochabend, 24. Dezember 2025, kam es gegen 18:15 Uhr im Ebereschenweg zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die Autos mutmaßlich mit einem Schlüssel und flüchtete anschließend in Richtung Raschigstraße.

Schaden von rund 1.500 Euro

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Täterbeschreibung:

Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen nur grob beschreiben:

Geschlecht: männlich

Größe: ca. 170–180 cm

Kleidung: dunkle Kleidung, Mütze

Polizei bittet um Hinweise

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 09:37