Heidelberg / Ziegelhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Peterstaler Straße (L596) im Einsatz. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Heidelberger Stadtteils Ziegelhausen.

Die Peterstaler Straße ist derzeit voll gesperrt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zu Unfallursache, Schadenshöhe und möglichen Verletzten liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Sobald weitere Details bekannt werden, berichtet MRN-News nach.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember 2025, 19:48