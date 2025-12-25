Grünstadt-Asselheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Überraschungspakete aus der Gaul’schen Schatzkammer bescheren Kleine Glücksritter e.V. 12.000 Euro-Spende zu Weihnachten

Mitte November hatte Winzer Matthias Gaul aus Grünstadt-Asselheim seine „Schatzkammer geplündert“ und mit seinem Team Überraschungspakete mit jeweils sechs ausgesuchten Weinen gepackt. Die Aktion kam bei seinen Kunden so gut an, dass er 125 Pakete verkaufen konnte. Den kompletten Erlös von 12.000 Euro hat er nun einen Tag vor Weihnachten an die Kleinen Glücksritter übergeben. Vereinsvorsitzende Hanne Brenner war sprachlos: „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für diese Unterstützung sind. Ein wundervolles Geschenk zu Weihnachten, das es uns erlaubt, auch im kommenden Jahr wieder vielen kranken Kindern und ihren Geschwistern glückliche Momente zu bereiten.“

Foto: Scheckübergabe im Weingut Matthias Gaul in Grünstadt-Asselheim v.l.n.r. Matthias Gaul, Hanne Brenner (Vorsitzende Kleine Glücksritter e.V.), Stephan Schneider (Geschäftsführer Kleine Glücksritter e.V.), Ehepaar Gaul Senior

