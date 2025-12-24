Neustadt / Weinstraße – Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend (23.12.2025) kam es auf der Bundesautobahn 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung erforderlich machte.

Nach Angaben der Polizei überquerte ein 14-jähriger Jugendlicher kurz nach der Anschlussstelle Haßloch bei vollständiger Dunkelheit mit einem E-Scooter die Fahrbahn in Richtung Meckenheim. Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Polizeibeamtin mit ihrem Dienstfahrzeug die rechte Fahrspur auf dem Weg zu einem Einsatz. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Der Jugendliche erlitt mehrere Frakturen am linken Bein und wurde zur weiteren Behandlung in die BGU eingeliefert.

Für die Unfallaufnahme musste die BAB 65 Richtung Ludwigshafen zwischen 21:10 Uhr und 22:54 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Haßloch abgeleitet.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 10:41