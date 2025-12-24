Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Mannheim gleich zweimal ohne gültige Fahrerlaubnis von der Polizei kontrolliert worden. Gegen den Mann wurden zwei Anzeigen erstattet.

Erste Kontrolle in der Fischerstraße

Wie das Polizeirevier Mannheim-Neckarau mitteilt, kontrollierte eine Streife am Dienstagnachmittag, kurz nach 13:00 Uhr, einen Lastwagen im Bereich der Fischerstraße. Bei der Überprüfung konnte der 44-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Die Polizei untersagte dem Mann daraufhin die Weiterfahrt. Der Fahrer gab an, den Lkw lediglich noch entladen zu wollen und anschließend nicht mehr mit dem Fahrzeug zu fahren.

Erneut fahrend angetroffen – Schlüssel sichergestellt

Nur wenige Stunden später, gegen 17:00 Uhr, stellten die Beamten denselben Fahrer erneut fahrend mit dem Lkw fest – diesmal auf der Neckarauer Straße. Es folgte eine weitere Kontrolle des offenbar uneinsichtigen Mannes.

Um eine erneute Fahrt zu verhindern, wurde der Lkw abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Den 44-Jährigen erwarten nun zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 17:09