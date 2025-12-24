Mannheim – Brand in Mehrfamilienhaus in der Langstraße: Vier Leichtverletzte – Gebäude unbewohnbar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Feuerwehr Mannheim rettet Bewohner am Dienstagabend per Drehleiter – Polizei ermittelt zur Brandursache

Am Dienstagabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Langstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Treppenhaus aus und griff anschließend auf eine Wohnung über.

Feuerwehr rettet Bewohner

Die Feuerwehr Mannheim war schnell vor Ort und rettete die Bewohner mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude. Insgesamt vier Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Haus derzeit nicht bewohnbar

Das betroffene Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Zehn Bewohner wurden nach dem Einsatz in einem Hotel untergebracht. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat der Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 09:55