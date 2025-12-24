Ludwigshafen – Tageswohnungseinbruch in Maudach – Schmuck im Wert von 1.500 Euro gestohlen

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Maudach. Am Dienstag, den 23. Dezember 2025, kam es im Zeitraum zwischen 15 und 18 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch im Bereich „An der Lehmgrube“ in Ludwigshafen-Maudach. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von rund 1.500 Euro.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich „An der Lehmgrube“ beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Kontakt zur Polizei Ludwigshafen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen:

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Telefon: 0621 / 963-24150

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 10:01