Ludwigshafen-Mitte / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Dienstag (23.12.2025) kam es gegen 23 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei geriet eine Gruppe von Gästen im Innenhof der Lokalität aufgrund von Ruhestörungen mit einem Anwohner zunächst verbal aneinander. Die Situation eskalierte anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dabei sollen drei bislang unbekannte Täter auf den Anwohner eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt vom Tatort. Der verletzte Mann musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde eine offene Rechnung der Gaststätte nicht beglichen.

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zeugenaufruf:

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0621 / 963-24150 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 10:35