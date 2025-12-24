Bornheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Mittwoch, 24. Dezember 2025, wird eine 80-jährige Frau aus Bornheim bei Landau vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie gegen 11:00 Uhr ihr gewohntes Umfeld und kehrte bislang nicht zurück.

Die Seniorin ist mit einem grauen Citroën Berlingo unterwegs. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen SÜW-ZU 525. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Frau bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Personenbeschreibung der Vermissten

Alter: 80 Jahre

Größe: ca. 1,65 Meter

Statur: schlank

Haare: halblang, weiß

Bekleidung: blauer Anorak, Jeans

Hinweise an die Polizei

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten oder zu dem genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 / 287-0 bei der Polizeiinspektion Landau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis der Polizei:

Die Veröffentlichung von Bildmaterial erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald der Fahndungszweck entfällt, sind veröffentlichte Bilder aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu löschen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 23:14