Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – A65 – Auf der Bundesautobahn A65 kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Elektroscooter. Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Unfall kurz nach Anschlussstelle Haßloch

Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim ereignete sich der Unfall am Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 20:49 Uhr, kurz nach der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Der 14-jährige Jugendliche überquerte bei völliger Dunkelheit die A65 mit einem Elektroscooter in Richtung Meckenheim. In diesem Moment befuhr eine 41-jährige Polizeibeamtin, die sich mit ihrem Dienstfahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatz befand, die rechte Fahrspur.

Trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanövern konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden.

Jugendlicher mit schweren Beinverletzungen im Krankenhaus

Der Jugendliche erlitt durch den Zusammenstoß mehrere Frakturen am linken Bein. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in eine Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) eingeliefert.

Feuerwehr Haßloch im Einsatz – Vollsperrung der A65

Die Feuerwehr Haßloch wurde gegen 20:50 Uhr zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert. Sie sicherte den Bereich ab und leuchtete die Unfallstelle großflächig aus, um die Arbeit der Einsatzkräfte zu unterstützen.

Während der Unfallaufnahme waren beide Fahrstreifen sowie die Auffahrt zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen vollständig gesperrt. Die Vollsperrung bestand von 21:10 Uhr bis 22:54 Uhr, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Haßloch abgeleitet.

Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Mehrere Rettungskräfte vor Ort – Polizei ermittelt

Neben der Feuerwehr Haßloch waren die Autobahnpolizei Ruchheim sowie der Rettungsdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Deutschen Roten Kreuzes mit Notarzt vor Ort. Zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 15:11