Edenkoben / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Mittwochmorgen kam es in Edenkoben zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 77-jähriger Autofahrer verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen später im Krankenhaus.

Fünf Fahrzeuge bei Unfall auf der L512 beteiligt

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich in der Weinstraße in Edenkoben, kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Roth, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.

Nach Angaben der Polizei kam ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er mehrere geparkte Fahrzeuge sowie eine Gartenmauer, bevor sein Auto zum Stillstand kam.

Unfallursache weiterhin unklar – Gutachter eingeschaltet

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann später im Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist noch unklar, ob ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall war oder ob der Tod infolge des Verkehrsunfalls eingetreten ist.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Das Fahrzeug des 77-Jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Edenkoben geführt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden:

Telefon: 06323 / 9550

E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 24. Dezember 2025, 14:29