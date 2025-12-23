Schwetzingen – Nachtrag: Crash auf der B 291: Drei Verletzte – Unfallstelle weiterhin komplett gesperrt

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Dienstagmorgen, kurz nach 08:00 Uhr auf der B 291 zwischen der K 4250 und der L 599 zu einem Verkehrsunfall.

Polizei und Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

Update: In den Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt. Drei Personen wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen liegen aktuell keine Informationen vor.

Unfallstelle weiterhin gesperrt.

Die B 291 ist derzeit voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 09:39