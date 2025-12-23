Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis. Wie bereits gemeldet, kam es am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 291 zwischen der K 4250 und der L 599 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Strecke bleibt aktuell noch gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war eine 31-jährige Fahrerin eines VW kurz nach 8 Uhr auf der B291 in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie zunächst mit dem Opel eines 60-jährigen Mannes und anschließend mit dem Audi eines 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem Weg in Richtung Hockenheim.

Durch die Zusammenstöße wurden nach aktuellem Ermittlungsstand drei Personen leicht verletzt, die Unfallverursacherin erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der einen Notarzt zur Unfallstelle brachte.

Der 60-jährige Opel-Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin sowie die 31-jährige Unfallverursacherin wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Audi-Fahrer konnte vor Ort ambulant versorgt werden.

Während der VW nach dem Unfall auf der Fahrbahn stehen blieb, kamen Opel und Audi in einer Böschung neben der Straße zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 160.000 Euro geschätzt.

Die beiden im VW mitgeführten Hunde blieben unverletzt und wurden im Anschluss an Angehörige übergeben.

Die Unfallstelle ist weiterhin gesperrt, da Reinigungs- und Bergungsarbeiten andauern. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4222 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 12:08