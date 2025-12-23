Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am Samstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte beschädigte gegen 17.20 Uhr beim Vorbeifahren zwei in der Karl-Ludwig-Straße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, ein Audi-Cabrio und einen VW. Er hatte die Kollision offenbar bemerkt, hielt zunächst an und begutachtete den Schaden. Im Anschluss stieg er jedoch wieder ein und fuhr einfach davon.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er konnte den unbekannten Autofahrer wie folgt beschreiben:

– circa 75 bis 85 Jahre alt,

– weiße Haare,

– trug eine Mütze.

Er soll mit einem älteren schwarzen Auto, vermutlich mit HP-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt und sucht nun weitere Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:06