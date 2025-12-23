Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der symbolische Startschuss zur ganzjährigen „Cleanup-Challenge“ beginnt auch nächstes Jahr mit der traditionellen Reinigungswoche: diese findet von Samstag, 14. März, bis Samstag, 21. März 2026 statt. Insbesondere große Gruppen wie Kindertagesstätten, Schulklassen, Vereine, Institutionen und Unternehmen können eine eigene Reinigungsaktion anmelden und die Stadt rausputzen.

Die Reinigungswoche soll die Heranwachsenden dafür sensibilisieren, dass unterwegs anfallende Abfälle nicht auf die Straße, auf den Gehweg, in den Gully oder in Gebüsche und Grünanlagen, sondern in die öffentlichen Abfallkörbe gehören. Und wer selbst einmal Abfälle aufgesammelt hat, lernt etwas fürs Leben und nutzt Abfallkörbe ganz selbstverständlich. Als Belohnung winkt den Teilnehmern, neben mehr Sauberkeit in der eigenen Umgebung, das gute Gefühl etwas für die Umwelt getan zu haben. Kindertagesstätten, Schulen sowie Vereine und sonstige gemeinnützige Institutionen haben die Chance, einen kleinen Geldpreis für ihre Einrichtung zu gewinnen.

Mitmachen ist ganz einfach: ab Anfang Februar unter www.mannheim.de/rausputzen das Online-Formular ausfüllen. Der Stadtraumservice Mannheim stellt während der gesamten Cleanup-Challenge Greifzangen und Abfallsäcke zur Verfügung und holt den gesammelten Müll ab. Die Materialien werden im Rahmen der Reinigungswoche an Kinderhäuser und Schulen ausgeliefert. Details zu den Abholorten für Vereine werden rechtzeitig vor Beginn der Reinigungswoche auf der genannten Internetseite zur Verfügung gestellt.

Auch nach der Reinigungswoche kann weiter gereinigt werden. Im vergangenen Jahr haben etwa 10.000 Ehrenamtliche dieses ganzjährige Angebot genutzt und mit ihren Reinigungsaktionen im öffentlichen Raum zum Umweltschutz in der eigenen Nachbarschaft beigetragen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:51